"Sugli assembramenti rende più popolari redarguire i giocatori di softball che i tifosi"

- "Non chiuderemo il Colombaio, sarebbe una sconfitta" e "Baseball al Colombaio, intervengono le forze dell'ordine" . Cosa dire invece della calca di persone presenti questa sera (ieri, ndr) all’incrocio tra Viale Italia e Via XX settembre in attesa del passaggio del pullman dello Spezia Calcio?

La lezione dello scorso anno non è servita a niente: festeggiamenti per promozione Spezia e conseguente balzo dei contagi. Rende più popolari redarguire un gruppo di giocatori di softball stranieri che i tifosi della squadra locale.

Buona serata".



MC