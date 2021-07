"Spazzatura abbandonata all'isola ecologica, le telecamere funzionano?"

- "Per chi non riconoscesse il luogo della fotografia questa è l’isola ecologica, si fa per dire, di Via Corridoni, a due passi da Piazza Brin. Avrei protuto inviarvela in qualsiasi altro giorno visto che immagini come queste sono quotidiane. Ma quel che una fotografia non può fare è raccontare l’odore nauseabondo che fuoriesce dai sacchetti, pieni zeppi di spazzatura e appoggiati vicino ai cassonetti. Non sta a me capire perché le persone li abbandonano, quel che invece proprio mi sfugge è l’efficacia del sistema di controllo. Eppure ci sono decine di telecamere, dicono di nuovissima generazione, per riconoscere gli eventuali malfattori e punirli. Ora i casi sono due: o le telecamere non sono così portentose e non riescono a risalire a chi materialmente compie un atto che danneggia tutto il quartiere e specialmente i palazzi immediatamente circostanti; oppure, malgrado la tanto sbandierata tecnologica, si rimane alla teoria senza punire chi è responsabile del degrado. Francamente non se ne può più".



Marco, abitante dell’Umbertino