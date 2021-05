"Scuola Pagani con Pietro Cavallini, anni in cui abbiamo imparato come si sta al mondo"

- Siamo gli ex alunni di una sezione della scuola Pagani degli anni '70/'80, allora diretta dal professor Pietro Cavallini, scomparso ieri.

Siamo gli alunni della maestra Sonia, Licia e Nicora. Sapevamo di aver avuto la fortuna di aver frequentato una grande scuola, ma adesso che siamo adulti e molti di noi genitori, abbiamo avuto conferma dell'unicità di questa "nostra scuola". Avevamo caprette e daini ai quali potevamo dare cibo e carezze, abbiamo fatto tantissime attività, tra le quali la settimana scambio in quarta elementare a San Marino, che ad oggi ci porta ad avere ancora contatti con i gemellati sammarinesi.



Coltivavamo in serra e avevamo creato una camera oscura per sviluppare foto fatte con una macchina fotografica creata dal fustino Dixan, cose straordinarie. Ma la cosa più bella è stato vivere la nostra compagna speciale Valentina, bimba disabile che ci ha dato moltissimo e alla quale abbiamo dato altrettanto. Ora siamo donne e uomini caratterizzati da sensibilità, rispetto per la natura, curiosità, altruismo, attenzione verso i più deboli, con un amore smisurato per gli animali e soprattutto con piacere di tramandare questo modo di Essere.



La parola Grazie non basta.