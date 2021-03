"Ringrazio sentitamente il personale di Medicina d'urgenza"

- "Cara Redazione,

questo vuole essere un elogio che vorrei fare al reparto di Medicina d'urgenza dove sono stata ricoverata per un'embolia in corso.

In un momento così drammatico ho trovato medici e sanitari preparati, competenti in un reparto d'eccellenza.

Voglio ringraziare sentitamente operatori che oltre ad essere bravi lavoratori sono persone straordinarie, persone che hanno dimostrato tutto il loro amore verso il lavoro che fanno, come Zania, Rosa e Vincenzo.



Grazie ancora a tutti".



Graziella