"Rifiuti, l'inciviltà ormai non conosce limiti"

- A Sarzana ogni anfratto, e non, è buono. Ormai l'inciviltà non conosce limiti.

Ogni sorta di rifiuto è abbandonato in ogni anfratto e pubblica via. Spazzatura di ogni genere: sfalci, potature, plastica, bottiglie. Addirittura, con gli scarti di laterizi, siamo riusciti a fare un argine. La colpa di questi abbandoni? Inciviltà dei cittadini in primis, e amministrazione assente (mancanza di controllo del territorio). Ci sarebbero molte soluzioni, ma le lasciamo decidere a chi governa Sarzana!



Gaetano Castello, promotore del Ilcittadinosarzana.it