"Pugliola, una serata che passerà alla storia"

- 'Raccontiamoci', 29 luglio 2021, una serata che passerà alla storia!

Un bellissimo evento organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione col Centrosportivo Pugliola. Una mostra fotografica con immagini d’epoca del paese e dei suoi abitanti, una gigantografia aerea di Pugliola con evidenziati i più di 40 negozi che erano una volta presenti nel paese (calzolai, barbieri, macelli, bar, ferramenta, mercerie, alimentari, frantoio ecc..), l’intervento degli “anziani del posto” che con i loro racconti hanno riportato alla luce simpatiche storie del paese.

Quando il sole è tramontato e il profumo degli sgabei si è dissolto è arrivato il momento del video “Madre Pugliola”.

Il lavoro di Egildo Simeone, parte da molto lontano perché nel video sono alternate riprese odierne con riprese vecchie più di 25 anni, un collage bellissimo fatto di testimonianze di persone che oggi non ci sono più, di bambini che oggi sono trentenni, di angoli di Pugliola trasformati.

Le esclamazioni tra il pubblico non sono mancate nel rivedere e sentir parlare persone andate tanti anni fa, risate nel sentire battute spiritose in dialetto, stupore nel conoscere la storia di un paese che nella sua semplicità offriva tutto quello che necessitava per la vita quotidiana.

Un plauso a Egildo che 20/25 anni fa ha guardato al futuro iniziando un lavoro di piccoli filmati che, messi assieme, hanno riportato alla mente di questo folto gruppo di spettatori, persone, cose aneddoti che senza l’intuito di questo pugliolese DOC sarebbero andati persi per sempre!

Un ringraziamento al Comune di Lerici, agli assessori Antonio Cosenza e Marco Russo, e alla Sportiva di Pugliola che è sempre stata e sempre resterà il centro di ritrovo del paese.



Gianni Badiale