- Passando una notte d’estate nell’amata Spezia, è stato impossibile sottrarsi al fascino di piazza Verdi illuminata come una sagra del pesce. In effetti l’effetto è magnifico, gli archi/portali di Buren sono completamente sommersi dal tessuto luminoso delle lampadine a vista. Mi sembra un segno inequivocabile di cosa l’amministrazione creda debba essere la cultura e di come si possa far finta che l’opera ambientale di Buren, sia solo la fantasia di un qualsiasi artista contemporaneo.

Viene da pensare a cosa sarebbe successo a Parigi e in Francia se la sindaca della capitale francese avesse distribuito nel cortile del Palais Royal che ospita dal 1986 le 260 colonne sempre del medesimo Daniel Buren, panchine e chioschi di hot dog.

La ghigliottina mediatica se la sarebbe meritata. Ma forse l’amministrazione e il sindaco-assessore alla cultura hanno pensato a come recuperare punteggio su Tripadvisor. Piazza Verdi rivisitata dall’artista francese non se la cava male. 3,5 punti in percentuale sul massimo di 5. Ma bisogna dare soddisfazione a quelli che sono inorriditi dal fatto che una piazza storica della città sia stata “cambiata” da un intervento di public art, sia diventata attuale. E quindi la festa di San Giuseppe come paradigma popolare. A questo punto l’idea di cosa sia la cultura di questa amministrazione è sufficientemente chiara, anche a chi avesse ancora dei dubbi. Forse per riparare al danno di immagine della città andrebbe organizzata una mostra di Buren al Camec. Così tutti capirebbero meglio anche quelli che fanno senza sapere.



Valerio Dehò

docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, insegna Estetica all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2001 al 2015 è stato direttore artistico di Kunst Merano Arte. Nel 2005 è stato nominato commissario della XVI Quadriennale Nazionale di Roma. Autore di numerosi testi scientifici la sua ultima pubblicazione è “Il bello, il brutto e il sublime”.



(foto: repertorio)