"Piazza Verdi, assoluta mancanza di sensibilità culturale e cognizione del diritto"

- È sorta in Città una discussione sulle luminarie appese agli archi di Daniel Buren in Piazza Verdi. Mi permetto di intervenire avendo segnalato l’accaduto fin dal 24 Luglio scorso al Maestro Buren ben prima che montasse la tardiva polemica di questi giorni. Perché la questione sta proprio nei termini rappresentati da Francesca Cattoi, Jacopo Benassi e Mirko Baricchi proprio sulle colonne di questo giornale ovvero l’assoluta mancanza di sensibilità culturale e di cognizione del diritto sia da parte dell’Amministrazione che di chi la contesta evidenziando solo somiglianze con altri eventi. Per altro devo dire che non ricordo luminarie per San Giuseppe.

Invece le domande da porsi sono: cosa ne pensa Daniel Buren? Avrebbe approvato le luminarie? Le approva? Domande retoriche. E poi: il diritto d’autore è stato rispettato? L’integrità dell’opera è stata garantita? Il diritto morale dell’autore è stato rispettato? Altre domande retoriche.

Ecco, sono queste le domande che avrebbe dovuto porsi l’Amministrazione e per le quali attendiamo una, seppur tardiva risposta e invece: superficialità a destra e a sinistra. È proprio il caso di dirlo. Mentre a nulla vale la difesa “tra poco le togliamo” che è solo una pessima giustificazione.

Tutto questo, al di là dell’agghiacciante fatto estetico delle luminarie. Ma quest’ultima è solo un’opinione personale.



Renato Goretta