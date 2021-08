"Per Montefiori cultura non era sinonimo di evento. A lui interessava crescita mentalità cittadina"

- In tanti hanno manifestato la loro commozione per la scomparsa di Bruno Montefiori ricordandone la collocazione politica, socialista che si batteva per la collaborazione fra le forze della sinistra in tempi che non sempre non invitavano al dialogo fra queste componenti. Tuttavia, non ho letto della Sua attività come Assessore alla Cultura che qua vorrei brevemente ricordare.

Per come Lo ricordo, Bruno non intendeva la parola “cultura” come sinonimo di evento; a Lui interessava la “cultura” come crescita della mentalità cittadina e in questo si adoperò quando rivestiva quella carica soprattutto andando a cercare le origini identitarie della collettività. Adesso dovremmo chiederci quanto questa eredità che ha lasciato, è stata recepita.

Per me è stata una bella lezione di cui ringrazio ancora l’amico Bruno.



Alberto Scaramuccia