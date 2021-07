"Open day Pfizer, la comunicazione trae in inganno i cittadini"

- "Nella speranza che quanto sotto possa essere utile a chi leggerà, segnalo che l’organizzazione dell’Hub vaccinale presso l’ex Fitram non è esattamente “senza prenotazione”, come dichiarato dalla campagna di comunicazione relativa all’open day per la somministrazione del vaccino Pfizer in programma per i giorni 2 e 3 luglio.

Sabato 2 luglio mi sono recata presso l’ex Fitram nel primissimo pomeriggio ma non ho potuto, purtroppo, attendere il mio turno per la vaccinazione perché, come mi è stato riferito dal personale agli ingressi, tutti i posti per la somministrazione del vaccino erano stati esauriti in mattinata.

Alla mia richiesta di avere maggiori informazioni riguardo all’organizzazione dell’Hub, mi è stato suggerito di ritentare il giorno dopo (domenica 3), seguendo il seguente iter:

1) Recarsi all’Hub dell’ex Fitram verso le 7/7:30 di mattina per prendere il numero che permette di accedere all’inoculazione del vaccino.

2) Attendere il turno per il tempo necessario o tornare più avanti durante la giornata.



Alcune considerazioni personali:

- Di fatto è necessario prenotare il proprio turno, ed è possibile farlo esclusivamente di persona, alla mattina presto, accaparrandosi “il numero” che da diritto all’inoculazione in giornata.

- A fine mattinata, i “numeri” erano già finiti, peccato che non è possibile saperlo se non recandosi ancora una volta di persona presso l’Hub.



Inutile dire, a mio avviso, che una campagna di comunicazione più chiara e puntuale avrebbe facilitato i cittadini intenzionati a cogliere l’opportunità dell’open day."



Lettera firmata