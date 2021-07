"Open day: nessun filtro, tutti accalcati. Per me un mezzo disastro"

- "Oggi sono andato a fare il richiamo alla ex-Fitram.

Spiace per gli operatori, tutti gentilissimi e disponibili nel cercare di far fronte al flusso enorme (e decisamente non previsto, considerato l’affanno di tutti), ma l’open day a mio modo di vedere si è delineato come un mezzo disastro. Nessun filtro all’entrata (inutile ammassare gente, poi con spontaneismo farle aggregare in “file” senza senso, accalcate, mentre tra i cittadini veniva sfoggiata l’ennesima esibizione di come NON si indossa una mascherina, avendo oltretutto a disposizione un ampio piazzale all’aperto dove poter mettere in attesa), nessuno (malgrado i diversi militari presenti) che prendesse una decisione per superare i momenti di impasse. Tutto un mani allargate e sguardi attoniti rivolti a qualcuno della catena di comando, mentre continuavano ad affluire persone una dietro l'altra.

Peccato, perché con la prenotazione il sistema era stato impeccabile, un “sistema svizzero” come l’avevo descritto tornando a casa dopo la prima dose. Oggi, facendo lo stesso, ho pensato che siamo pur sempre in Italia".



Massimo Bonati