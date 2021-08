"Non una via normale ma un deposito temporaneo di rifiuti ingombranti abbandonati"

- Buonasera



Via Anacarsi Nardi sta diventando deposito temporaneo di rifiuti ingombranti abbandonati. Da qualche settimana è presente un letto da bambini piegato ed accatastato, negli ultimi giorni, considerato il deposito presente, sono stati aggiunti vari articoli cove evidente dalle fotografie allegate.



Più volte nei mesi passati io ed altri condomini abbiamo effettuato segnalazioni per recupero materiale abbandonato (sempre raccolti in tempi brevi), è possibile che se non è il cittadino a segnalare nessuno vede, nè l’addetto alle pulizie stradali che regolarmente passa oppure qualcuno incaricato apposta per la verifica (considerato il fatto che ormai è abitudine abbandonare rifiuti qui)? Penso che debbano essere presi provvedimenti per risolvere la situazione, non solo per la rimozione dei rifiuti attualmente presenti.



Grazie

Stefano Perri