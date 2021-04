"Nessun parcheggio nel cortile del Pacinotti, ragazzi incontriamoci"

- Cari ragazzi,



vorrei rassicurarvi pubblicamente su una questione che speravo già fosse risolta in modo definitivo nelle sedi istituzionali, ma che evidentemente necessita ancora di ulteriori chiarimenti.



Non c’è alcuna intenzione da parte della Provincia della Spezia di cedere uno spazio del piazzale interno al Liceo Pacinotti per farne un’area posteggio per la Polizia Locale.



Mi spiace che vi sia stata un’informazione distorta dall’interno perché ho già dato risposte rassicuranti nel merito, ma proprio perché sono orgoglioso e colpito dal vostro grande senso di appartenenza alla scuola, dove anche mio figlio ha studiato, vi invito a incontrarci personalmente.



Sono infatti disponibile a incontrarvi nella vostra scuola quando sarà possibile, poiché ad oggi la condizione Covid-19 impone la didattica a distanza, oppure a incontrare i vostri rappresentanti, il corpo docente e la dirigente scolastica per rassicurarvi ancora, come già avevo proposto nella lettera che vi avevo inviato il 31 marzo.



La mia porta è sempre aperta per tutti i cittadini spezzini e in particolare per quelli più giovani.







La Spezia, 08 aprile 2021

Il Presidente della Provincia della Spezia

Pierluigi Peracchini