"Mia madre ha 99 anni e non è ancora stata vaccinata a differenza di noi familiari"

- Buongiorno,

leggo i vostri articoli sugli aggiornamenti delle percentuali di vaccinazioni, ma la cosa incredibile è che non si fa mai cenno alla lentezza delle vaccinazioni domiciliari. Ho la mamma di 99 anni che non è stata ancora vaccinata, a differenza di noi familiari che una dose di vaccino l’abbiamo già avuta. Non sembra una cosa assurda? Secondo me qualche falla il sistema ce l’ha e nessuno la vuole sistemare. Aggiungo che anche la caregiver di mia mamma non è stata ancora vaccinata: quante sono le situazioni così nel Comune della Spezia? Prima di affermare che la Liguria è avanti il governatore dovrebbe fare più attenzione ai fragilissimi della sua regione.



Saluti

Paola