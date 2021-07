"Mancano cestini in Viale San Bartolomeo"

- Vi contatto per segnalare la mancanza di cestini portarifiuti in viale San Bartolomeo (specialmente nel tratto dall'Istituto Nautico alla Guardia di Finanza).

Percorro questa via tutti i giorni per far fare i bisogni al mio cane. Raccolgo sempre le deiezioni con il sacchettino, ma il problema è che mancano i cestini e ho notato che altre persone hanno il mio stesso problema data la presenza dei sacchettini lasciati sul marciapiede o sul muretto dell'Istituto Nautico.

Attualmente gli unici cestini si trovano solo alla fermata della dell'autobus in Piazza Giobatta Paita e in via Enrico Tazzoli.

Spero che questa segnalazione possa servire.



Luisa