"Lo Spezia conceda la prelazione per tutte le partite che saranno giocate al Picco ai vecchi abbonati"

- Buongiorno,

sono un ex abbonato (da tanti, tanti anni…)



Nessuno di noi, almeno di tutti quelli che conosco, ha mai pensato di fare rimostranze alla società per il mancato utilizzo dell’abbonamento 2019/2020 perso a causa della pandemia; questo per vari e comprensibili motivi (la grave situazione generale, l’amore per la ns squadra e, non ultimo, per quel senso di gratitudine verso una società che ci ha regalato quello che non era mai stato neppure sognato da ognuno di noi).



Ritengo però doveroso, oggi, un segno di riconoscenza da parte della società e, pur apprezzando l’iniziativa già comunicata, vorrei che ci venisse concesso un piccolo “privilegio” peraltro a costo zero per lo Spezia calcio: la prelazione per tutte le partite che saranno giocate al "Picco". Il tifoso, quello abbonato, vive anche di piccole abitudini come avere un “proprio” posto ed essere circondato dai propri amici; piccoli riti e abitudini che fanno parte dell’amore e della passione per la nostra maglia. Sarebbe inioltre una piccola comodità per evitare la corsa online per prendere il biglietto “giusto”: basterebbe un solo giorno di prelazione agli ex abbonati, come già deciso per i big matches.



Aspettiamo fiduciosi

Grazie mille e speriamo ci siano finalmente tante occasioni per rivederci sugli spalti del Picco.

Forza Aquile



Daniele