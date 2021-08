"Lo scempio di Via Corridoni e una situazione mai risolta"

- Salve,

non sono la prima e temo che non sarò l'ultima a segnalare la situazione mai risolta intorno all'isola ecologica (si fa per dire, naturalmente) di Via Corridoni, in Piazza Brin. Avrei potuto scattare questa foto ieri, tre giorni fa, la settimana scorsa, e avrei trovato sempre la solita situazioni: sacchetti abbandonati nei pressi dei bidoni, olezzo micidiale che con il caldo record di questi giorni rende l'aria irrespirabili. Non sto a dirvi quanti turisti ogni mattina percorrono questa via, dopo aver lasciato l'auto nel parcheggio di Piazza d'Armi per raggiungere la stazione ferroviaria. Prima ancora dei visitatori ci siamo noi residenti che non ne possiamo più. Del comportamento incivile e delle mancate sanzioni nei confronti di chi è responsabile di questa vergogna. Ma il Comune non aveva fatto installare quelle telecamere ad alta definizione che avrebbero dovuto risolvere tutto? Non è possibile andare avanti così, spero che queste parole non cadano nel vuoto ma, nel caso, tornerò ad interpellarvi.



Saluti

Marta