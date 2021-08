"Le lucine di Piazza Verdi ci ricordano che manca un vero assessore alla Cultura"

- Se mettere delle lucine sul monumento a Garibaldi di Antonio Garella potrebbe essere un intervento artistico legato al gesto, alla provocazione, alla sensibilizzazione, un modo per attirare l'attenzione sulla scultura e sull'idea di monumento [dal latino monumentum, "ricordo", da monère, "ricordare"], metterle sopra ai portali di Buren in Piazza Verdi dimostra la mancanza di un vero Assessore alla Cultura nell'amministrazione comunale attuale.



L'opera del team di architetti (Vannetti, Baglioni, Ciappi, Dini, Franchi) e dell'artista francese è, al di là delle opinioni di tipo estetico, una piazza, un luogo collettivo, riconoscibile e con una identità ormai consolidata: “….la cifra stilistica dell'artista è riconoscibile nella ripetizione degli elementi formali: linee geometriche, specchi, colori primari e complementari creano un pattern visivo-spaziale che cambia tonalità al tramonto, con l'accensione di luci colorate alla base delle strutture. L'opera, percorribile e monumentale, interagisce con gli altri elementi della piazza inquadrandoli in un gioco prospettico.....” (ministero della cultura – Direzione Generale – Creatività Contemporanea), riempirla così di lucine altera il processo comunicativo.



Anche le lucine che contornano gli edifici dei paesi marinari di Portovenere e delle Grazie fanno parte di questo trionfo del kitsch che snatura i luoghi e li rende simili a Disneyland-presepi di provincia (manca soltanto il suono delle zampogne e la neve finta).





Roberto Pertile

scultore