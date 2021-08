"Lampadine sugli archi di Buren, iniziativa brutta e inutile"

- Faccio parte della minoranza che, al momento, soccombe, e ciò mi sembra paradossale, nel sondaggio ?sulle “lampadine” affibbiate agli archi di Buren.Di recente, ho incontrato causalmente proprio in piazza Verdi l’assessore Giacomo Peserico, persona educata e misurata, a cui ho fatto seccamente presente l’inutilità e la bruttezza di quella supposta iniziativa di abbellimento, contrastante, peraltro, con i programmi di recupero di antichi manufatti della città.

Piazza Verdi, infatti, è un credibile esempio di riqualificazione di un importante spazio urbano generato dalla fruttuosa relazione tra la città e l’arte, che non si è basata, davvero, sull’improvvisazione, che non può che sortire esiti mediocri. Come le “lampadine” di cui stiamo discorrendo.



Valerio P. Cremolini