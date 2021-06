"La donazione ci spingerà a rafforzare ancora di più il comune impegno a vantaggio di chi si trova nella sofferenza"

- Sin dalla sua costituzione nell’anno 2016, l’associazione La Libellula ha sempre svolto un ruolo prezioso sia nella diffusione della cultura delle cure palliative che nel supporto fattivo a chi si trova ad affrontare l’ultima fase della propria vita a causa di una malattia evolutiva inguaribile. Fondamentali per questo i corsi di formazione per i volontari, che in questi anni hanno svolto il loro impegno di sostegno e vicinanza a pazienti e familiari presso l’Hospice aziendale, ma anche l’aiuto concreto in termini di strumenti, suppellettili e materiale, donati alla struttura per integrarne e migliorarne le dotazioni. Anche quest’anno l’impegno viene confermato e rafforzato con la donazione di un apparecchio ecografico portatile che ci consentirà di migliorare l’assistenza ai pazienti sia all’interno dell’Hospice che a domicilio. Da parte di tutto il personale sanitario, un debito di riconoscenza che ci deve spingere a rafforzare ancora di più il comune impegno a vantaggio di chi si trova nella sofferenza.



Grazie

Il responsabile SSD Cure Palliative

Dott. Mario Bregnocchi