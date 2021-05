"Il vento porta via i rifiuti del mercato, servono dei contenitori"

- "Buongiorno,



scrivo in merito al mercatino del venerdi che si svolge in Via Prosperi settimanalmene. A fine attività, sorgono cumuli di plastica e di carta lasciati dagli ambulanti e che devono essere raccolti dagli operatori ecologici a fine mattinata.



Il problema è che nel frattempo spesso il vento trascina carte e plastica in ogni direzione; sino all'Alma mater, dentro i parchi della Maggiolina, qualche volta sino alla Questura come personalmente osservato, e sino al Megacinema. Ovviamente quanto il vento è più forte l'areale ed il danno ambientale è maggiore.



Ci si chiede come mai non sono previsti contenitori amovibili dentro cui sistemare suddetti rifiuti. Di fronte all'impegno di condomini e delle attività commerciali, tali manifestazioni producono ed inquinano in materia notevolmente maggiore rispetto suddette attività.



molti di questi rifiuti, tra cui plastiche il cui danno ambientale è ben conosciuto, vengono portate in aree dove il servizio pubblico dedito alla pulizia della via non opera (basti pensare l'area abbandonata adiacente alla Maggiolina), il parco stesso,siepi di Viale Italia e proprietà private.



Sarebbe l'ora di regolamentare queste attività nel rispetto della normativa ambientale e dei cittadini tutti.



Grazie"



Lettera firmata