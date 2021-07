"Il camion della spazzatura appena passato, c'è già un sacco nero"

- "A Monterosso, nonostante l'impegno dell'amministrazione comunale contro la maleducazione dilagante, come ogni mattina da diversi mesi il Piazzale del Cimitero ospita numerosi sacchi neri ricolmi di nauseante spazzatura, gettati a terra quasi a voler sfidare il buon senso civico, e per giunta sotto la telecamera di videosorveglianza collegata con il Comune.

In Via 4 Novembre da poco è passato il camion della raccolta e già ci sono ingombranti e sacchi di indifferenziata. Un auto rossa da anni giace abbandonata nella via, senza assicurazione esposta né tagliando residenti attuale. Quel posto occupato toglie uno spazio auto regolare ad un residente, per non parlare degli scooter senza tagliando residenti. La spiaggia libera del paese vecchio pare sia stata presa d'assalto da un rave party notturno con bottiglie di birra e spazzatura ovunque.



Ma che turismo abbiamo nelle Cinque Terre, verrebbe da domandarsi facendo un giro per il paese?



Fortuna non è tutto così. Le vie principali sono ben tenute, ma la percezione generale è che la politica locale sia ben distante dalla realtà. Ho recentemente presentato due esposti al sindaco, con immagini dettagliate per via e per luogo. Ovviamente non si danno colpe, se non alla maleducazione imperante che deve con fermezza essere bloccata.

Che la politica torni in strada, accetti e lavori per la realtà Qui si vive di turismo e per il turismo, senza protagonismi da copertina".



Nicola Busco