"Grazie alle ostetriche del Sant'Andrea, umane, pazienti e bravissime"

- Salve, vorrei dedicare un pensiero alle ostetriche del Sant'Andrea. Io ho partorito il 9 aprile una splendida bambina e con me sono state veramente fondamentali, carine, pazienti, umane e soprattutto bravissime!

Il mio travaglio è stato abbastanza tranquillo a differenza del momento del parto e dopo parto che è stato molto doloroso per via del posizionamento della bimba e della placenta che non usciva ed è solo grazie a loro se è andato tutto bene.

Ma anche i giorni successivi le altre ostetriche che erano presenti in reparto sono state bravissime, facendoti sentire come se te fossi l'unica nonostante vedano in continuazione donne diverse, con problematiche diverse. E anche le infermiere del nido sono state bravissime sempre pronte a sostenere ed aiutare la mamma e prendersi cura del neonato.

Io le ringrazio veramente con tutto il cuore... Specialmente Carmen, Benedetta ed Elisa che mi sono rimaste nel cuore!

A loro e a tutto il reparto vanno i miei più cari abbracci!



Mamma Sarah e la piccola Bianca