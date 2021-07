"Grazie ai volontari dell'open day, il vostro impegno lascerà il segno"

- "Sabato 3 luglio mi sono recato presso il centro vaccinale ex Fitram per l'Open Day. Desidero ringraziare tutto il personale sanitario ASL 5 e tutti volontari di Protezione Civile per il lavoro che stanno svolgendo con generoso e costante impegno, dimostrando quotidianamente un grande spirito di squadra e una fortissima coesione impegnandosi in prima linea nell’assistenza a tutti i cittadini per affrontare questa nuova sfida che si è presentata a noi improvvisa.

In un momento difficile come questo stiamo vivendo la fattiva dimostrazione di disponibilità che non ha prezzo e tutto questo lascerà il segno nelle generazioni di oggi ma anche in quelle future. Sono sicuro che tutti coloro che sono stati testimoni del vostro lavoro serberanno un ricordo indelebile di voi.

Grazie"



Anselmo Girotti