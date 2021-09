"Come si può criticare un professore che avvicina i giovani alla storia?"

- Buongiorno,



di fronte alle critiche rivolte al professor Barbero, resto allibito. Come si può criticare un professore come il nostro storico nazionale che avvicina i giovani alla storia col suo stile comunicativo unico che altri dovrebbero apprendere e adottare? Il merito non può avere dunque posto in Italia? Deve per forza passare tutto attraverso la lente (distorta) dei politici e dei loro leccapiedi? Coraggio prof Barbero, non ti curare di loro, ma guarda (con un sorriso ironico) e passa.



Franco