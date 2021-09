- Buongiorno,



quello che vedete nelle fotografie è ciò che quasi tutti i giorni noi, abitanti di via del Montale dobbiamo subire tra: cinghiali che distruggono bidoni e spargono spazzatura, gabbiani e altri animali che spargono l'umido ovunque, maleducati che abitano in zone porta a porta e che utilizzano questa postazione di via del Montale, come discarica, anche per non avere spazzatura davanti casa loro. Spesso si fermano con furgoni e svuotano nei nostri bidoni di tutto e di più.



Riccardo