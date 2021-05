"Ceparana è senza isola ecologica e con Follo non si trova l'accordo"

- Senza far polemiche vorrei dire se è possibile che grazie a questa burocrazia esagerata della quale tutti si lamentano, non si riesca a risolvere semplici problemi in tempi accettabili

A Ceparana é da oltre un anno che l' amministrazione locale deve trovare un accordo con il Comune di Follo per usufruire della loro isola ecologica in quanto a Ceparana non esiste.



Ad oggi non si è giunti a nessun accordo definitivo per un alternarsi di competenze tra provincia e comuni. Inoltre sempre a Ceparana ,un altro grande problema è il sistema fognario che specialmente nella piana spesso e volentieri si intasa provocando odori sgradevoli e disagi alla cittadinanza



Si fa presente che per le amministrazioni locali intervenire per risolvere questi problemi sono costi irrisori.



Purtroppo questa amministrazione locale è ingessata da più di un anno avendo assunto un atteggiamento da politici nazionali lontani dai problemi della semplice gente. Chiedo cortesemente che tale articolo venga pubblicato.



Enrico Aangelini ex segretario provinciale UDC



(foto: repertorio)