"Cassonetti distanti, i miei genitori sono anziani. E uno è invalido..."

- Buongiorno,



scrivo a nome dei miei genitori ultra ottantenni, di cui uno con invalidità ed accompagnamento. Abitano in Via Genova nel quartiere della Chiappa. Con l’introduzione dei cassonetti elettronici si trovano ad dover conferire la loro “spazzatura” presso due centri di raccolta distanti dal palazzo circa 300 metri. Prima dell’introduzione del porta a porta nella via vi erano diversi cassonetti per il conferimento, che sono venuti meno spostando i cassonetti intelligenti nelle vie limitrofe (ma molto più distanti).



Ho più volte contattato Acam Ambiente per sapere se vi era la possibilità di semplificare questo percorso: preciso che attraversando la strada nel palazzo difronte a quello dove abitano i miei genitori, la raccolta avviene ancora col porta a porta. Nonostante le telefonate e le promesse ricevute ad oggi non ho risposte. Chiedo come mai non esista la possibilità per le persone disabili di poter conferire i rifiuti tramite mastelli. Nonostante aver fatto presente tramite segnalazione in Comune all’ufficio competente e attraverso Facebook all’assessore, ad oggi non riesco ad aver un confronto con Acam Ambiente. Premetto che i miei genitori pagano regolarmente la tassa sui rifiuti.



Cinzia