"Calo presenze nei giorni del Festival dovuto solo in minima parte alle restrizioni"

- Ho letto con interesse il bilancio del Festival della Mente tracciato su Cittadellaspezia dai maggiori responsabili della manifestazione. Ho apprezzato le parole del Presidente della Fondazione Carispezia Corradino, che ha sottolineato l'impegno dell'istituzione che presiede per incentivare la cultura che è 'ingrediente' indispensabile per la crescita della comunità. Condivido anche la soddisfazione della Direttrice Marietti per aver riscontrato nei relatori e nel pubblico un rinnovato entusiasmo.

Comprendo meno i toni trionfalistici della Sindaca Ponzanelli, che ha parlato di "numeri che ci hanno dato ragione" e che sarebbero conseguenza di "una città attraente".

In realtà le 'presenze' al Festival, ovvero la somma delle partecipazioni a ciascuno dei 33 eventi (compresi gli 11 ludici destinati ai bambini) sono state 15.000. E poiché nella quasi totalità dei casi ogni partecipante presenzia al massimo numero di appuntamenti 'combinabili' nei tre giorni, il numero di effettivi visitatori della città (escludendo anche il pubblico 'locale') è stimabile nell'ordine di poche migliaia, forse nell'ordine delle centinaia...

Qualcosina in più rispetto all'anno scorso (quando - in piena pandemia - le partecipazioni furono circa 10.000) ma incommensurabilmente meno rispetto alle edizioni precedenti, quando Sarzana davvero traboccava di una folla di visitatori provenienti da tutto il Paese e che avevano fatto registrare IL TRIPLO delle partecipazioni rispetto a quelle di quest'anno: 45.000 nelle edizioni del 2017 e del 2018 (organizzate prima del cambio di maggioranza a Palazzo Roderio) e stabilmente intorno alle 40.000 l'anno risalendo a ritroso.

Una 'mutilazione' delle presenze pari al 66 per cento non appare giustificabile soltanto con gli strascichi del Covid - che in molti altri tradizionali appuntamenti estivi italiani non hanno inciso significativamente - né tanto meno con la qualità dei conferenzieri (ritenuta pari alla tradizione ed alle attese da tutti, fuorché da Fratelli d'Italia...).

Allora probabilmente questa paurosa flessione nella partecipazione al Festival (che ogni Sarzanese ha potuto constatare agevolmente raffrontando i modesti flussi di persone per le strade con quelli degli 'anni d'oro') se si spiega solo in minima parte con le limitazioni postpandemiche, trova la sua principale ragione proprio in quella 'complessiva attrattività' di Sarzana che la Sindaca prova ad esaltare, ma che agli occhi di tutti registra invece un progressivo, inesorabile declino in termini di sicurezza, di cura dell'accoglienza, di decoro, di 'atmosfere' e di iniziative complementari o parallele di qualità.



Paolo Bufano,

ex Consigliere Comunale Sarzana