- "Gentile redazione,

ormaid ue anni fa scrivevo delle condizioni in cui versa il piazzale artigianale di Via Melara.

In due anni la situazione è, naturalmente, peggiorata. Non mi riferisco ai soli cumuli di ogni genere di rifiuto (a due passi dall'Isola Ecologica degli Stagnoni, a testimonianza della malafede di chi scarica in questo piazzale), ma anche al crescente numero di veicoli in evidente stato di abbandono.

Se ne contano ben 13, alcuni dei quali evidentemente già censiti come tali, altri con pneumatici a terra o parabrezza in frantumi o ripiene di ogni altro genere di rifiuto.



Non so che dire.



Non conosco i problemi che impediscono di intervenire e sanzionare i responsabili, ma è un triste crescendo che andrebbe sistemato. La zona, in cui nessun lampione funziona, sembra purtroppo fatta apposta per questo genere di attività, ma qualcosa bisogna fare.



Un affezionato lettore, non indifferente alla sua città".



Marco Giannini