"Addio dottor Caruso, è stato un professionista e docente esemplare"

- Lo Studio associato BC si stringe, nel dolore, per la scomparsa del compianto dottor Renato Caruso, professionista e docente esemplare, amato e rispettato per le sue doti di indubbia umanità, acuta sensibilità e conoscenza. Persona di elevate capacità e intelligenza, unitamente al socio storico, dott. Raffaele Barontini, ha costituito ed avviato uno Studio Associato divenuto, negli anni, tra i più prestigiosi della città di La Spezia.



Con lungimiranza ha introdotto ed associato generazioni di giovani professionisti dando vita all'attuale Studio Associato BC.



Quale Preside dell'Istituto tecnico commerciale ha riversato, anche nell'insegnamento, svolto in maniera impeccabile e con passione, di pari passo con i numerosi impegni professionali, la Sua perfetta ed ampia conoscenza delle realtà aziendali e lavorative in generale.



Con semplicità e fermezza, come i più grandi, moralmente e professionalmente, sanno fare, ci ha insegnato l'importanza dell'umiltà, della curiosità e della sete di conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa, ossia, come era solito dire, dell’”essere da bosco e da riviera”. Sono tanti, tantissimi da poter ricordare qui, i suoi insegnamenti. Per tutti noi colleghi e collaboratori di Studio, se ne va una figura insostituibile, un padre professionalmente parlando. Sappiamo di aver perso molto con la sua scomparsa, ma ognuno di noi continuerà a portare dentro di sé il suo esempio, i suoi insegnamenti.



Buon viaggio Dr. Caruso.

I suoi colleghi e collaboratori