"A Cadimare auto posteggiate sulla napoleonica e nessun provvedimento"

- Buongiorno



assiduo frequentatore del borgo di Cadimare vorrei attirare la vostra attenzione per segnalare quanto segue: più volte durante la settimana la Polizia Locale effettua dei pattugliamenti nella borgata per controllare il regolare parcheggio delle vetture in sosta ed elevando contravvenzione a quelle che, in sosta lato abitazioni, non espongono regolare disco orario o hanno sforato le tre ore concesse. Nulla da eccepire se non su mio ripetuto invito non prendono provvedimenti su quelle parcheggiate sulla strada napoleonica lungo il bordo stradale le quali, costringono le auto e i pullman in transito ad invadere la corsia di carreggiata opposta. Ovvio che in caso di incidente scatti automaticamente il concorso di colpa. Ribadendo che sia giusto che gli abitanti del borgo abbiano i parcheggi a loro riservati credo che questo sia un problema mai preso in considerazione durante questi anni. Certo che pubblicherete questa mia lamentela porgo distinti saluti.



Un diportista



(foto d'archivio)