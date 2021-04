TT club La Spezia verso le finali nazionali dopo la sfida genovese

La Spezia - Week-End di Coppa Italia quello appena trascorso dove la squadra del TT Club La Spezia era impegnata nelle Finals di Coppa Italia Liguria.

Buona l'organizzazione del TT Genova, assegnatario dell'evento, anche se purtroppo manifestazione a porte chiuse per i ben noti problemi legati al Covid 19.

Dopo le due semifinali dall'esito forse scontato un po' per tutti che vedevano di fronte, da una parte il Villaggio Chiavari opposto alla squadra di casa del TT Genova e dall'altra i nostri contro l'altra compagine genovese dell'Athletic Club, si è arrivati all'ultimo atto con la partita indicata fin da prima dell'inizio della competizione come la degna finale, che metteva di fronte il TT Club La Spezia e il Villaggio Chiavari.

"Partita subito in salita per i nostri colori per la sconfitta di Bertolotti contro Lagorio per 3 a 1 che veniva subito riportata in parità grazie al punto di Cremente che aveva la meglio senza troppi patemi, di un Borsani schierato forse un po' a sorpresa come secondo uomo - spiegano in una nota del TT club La Spezia -. Il terzo incontro, era di nuovo amaro per i nostri: capitan Orlandi perdeva una partita importantissima contro Lavagetto per 3 a 2 e consegnava agli atleti Chiavaresi due match point nei successivi due incontri per chiudere la partita".



"Sul 2 a 1 scendeva in campo di nuovo Cremente - si legge ancora -, che con una prestazione monstre, batteva Lagorio in una partita per cuori forti terminata sul punteggio di 3 a 2 per l'atleta sprugolino seppur dopo essere stato addittura sotto per 2 a 0. Si arrivava così all'ultima sfida tra Bertolotti e Borsani dove, rispettando i favori del pronostico, il presidente dava il punto della vittoria al TT Club La Spezia che proietta la compagine spezzina alle fase nazionali di Coppa Italia".

"Solo grazie ad un gruppo e a un grande affiatamento sono riuscito, nonostante uno stato di forma ben lontano dalla sufficienza, a portare a casa il punto della vittoria contro un Borsani visto un po' sottotono - commenta il presidente del club spezzino-. La grinta di Orlandi, la voglia di vincere di un divertito e ritrovato Cremente e la costante partecipazione di due attenti tecnici, ma prima di tutto due grandi amici con la A maiuscola Di Monda e Pattacini, questi sono stati gli ingredienti per una grande giornata ricca di soddisfazioni per la nostra società...come detto a caldo una dedica speciale va a Mazziotta rimasto a casa ma di sicuro avrà gioito insieme a noi..."

Vittoria questa che consegna al club il pass per le finali nazionali dove di sicuro "Ci sarà da soffrire - concludono- e dove la nostra squadra, senza alcun timore, ci proverà contro tutti per raggiungere la posizione che merita".