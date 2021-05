TRE GRANDI OCCASIONI, VERDE LA METTE NELL'ANGOLO

La Spezia - SPEZIA-ROMA 1-0

Marcatore: 6'pt Verde



SPEZIA (4-3-3)

Rafael; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Ramos, Marchizza, Ricci, Saponara, Maggiore, Erlic, Ismajli, Bertola, Pietra, Agudelo, Leo Sena. All.: Italiano.



ROMA (4-2-3-1)

Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral. A disposizione: Farelli, Boer, Juan Jesus, Dzeko, Villar, Reynolds, Pastore, Diawara, Ciervo, Zalewski. All.: Fonseca.



Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Guardalinee: Marchi di Bologna e Miele di Torino

Quarto uomo: Santoro di Messina

Var: Pairetto di Nichelino

Avar: Liberti di Pisa



PRE-PARTITA

20.14 - Niente ansie, nè palpitazioni, niente ultima giornata coi cuori pronti al ricovero e le emozioni al guinzaglio. Italiano e i suoi ragazzi, battendo il Torino, si regalano un epilogo dolce, di festa e di complimenti reciproci, iniziato con l'ormai consueto raduno dei tifosi che hanno accompagnato il pullman dei giocatori sino allo stadio con un messaggio chiaro all'allenatore Vincenzo Italiano, anzi Vincenzo... spezzino. Naturale che la città sportiva voglia ripartire da chi quest'anno ha reso possibile vivere una stagione incredibile. E' anche l'ultima partita sulla panchina della Roma per Paulo Fonseca, che, in casa dello Spezia, cerca la qualificazione in Conference League, la nuova competizione europea per club in partenza dalla prossima stagione. La Roma si gioca il pass di coppa con il Sassuolo, forte di due punti di vantaggio rispetto alla formazione di De Zerbi, che ospita la Lazio.



20.30 - Se è vero che lo Spezia non chiede granché alla gara, dopo la storica salvezza ottenuta la settimana scorsa è anche vero che finire bene sarebbe il miglior modo per dare un arrivederci a tutta la piazza e, aspetto comunque importante, piazzarsi più in alto garantirebbe un premio in denaro ancor più rilevante. All'andata, all'Olimpico, i giallorossi si sono imposti per 4-3 soltanto quattro giorni dopo aver subito una clamorosa eliminazione casalinga in Coppa Italia, con tanto di pasticcio nelle sostituzioni, da parte degli stessi aquilotti. Italiano si affida al turnover: regala a Rafael la probabilissima ultima partita da professionista prima del ritiro. C'è gloria anche per Capradossi, rimasto un anno intero a guardare dopo l'infortunio, così come per Agoumè, mentre per gli altri, compresi i primavera Pietra e Bertola, ci sarà spazio nel corso del match. Estevez è nell'undici e se raggiungere almeno i 45' giocati scatterà l'opzione per il riscatto in favore dello Spezia. In tribuna la famiglia Platek al completo, rimasta in Italia dopo che sabato scorso si presentò ufficialmente alla città.



PRIMO TEMPO

L'impresa di una settimana fa contro il Toro regala una serata in panciolle, utile soltanto al divertimento e alla festa dei tifosi. Non si darebbe il giusto peso all'impresa degli uomini in maglia bianca, se cascassimo nella tentazione dei più di passare oltre e scoprire che cosa sarà lo Spezia degli americani, con o senza Vincenzo Italiano e Mauro Meluso e un mercato che sarà comunque molto differente per metodi e misure rispetto a quello di settembre. E allora c'è un ultimo atto da onorare, per migliorare la posizione in classifica e superare la significativa quota 40: sarebbe il segno incontrovertibile della straordinarietà del campionato degli aquilotti. Tutta una serie di motivi che lo Spezia sembra aver recepito visto che la partenza dei padroni di casa è supersonica: già al 3' uno Nzola tornato in formissima proprio nel finale, se ne va e quando entra in area e conclude col sinistro: Mancini mura. E' sulla mancina che lo Spezia ha una marcia in più perchè c'è tanto movimento senza palla e partecipazione al gioco: è Verde, con testa dipinta di bianco, l'uomo in più dello Spezia e un minuto più tardi, innescato da un tacco di Vignali, entra in area e calcia: mancino bloccato in due tempi da Fuzato. Non smettere di attaccare e di schiacciare l'avversario è il mantra di Vincenzo Italiano e lo Spezia lo segue alla lettera: al 5' Estevéz intercetta in mezzo al campo, avanza sulla trequarti e apre per Verde alla sua destra. Stavolta il 31 sceglie di servire Nzola ma una deviazione salva la Roma dalla capitolazione. Un minuto dopo salta lo 0-0: il pressing dello Spezia manda in confusione una Roma svagata e approssimativa, così Nzola accomoda in area per Verde che, col mancino, fredda Fuzato. E' un vantaggio meritato, le occasioni parlano da sole e continueranno ad essere di marca spezzina anche dopo l'1-0: al 9' sulla fascia opposta, Gyasi sterza su Cristante e cade a terra in area. Il direttore di gara lascia proseguire, il Var non lo richiama. All'11' possibilità concreta di raddoppio ma Fuzato si oppone alle conclusioni di Pobega e Verde. Dominio Spezia, la Roma pasticcia ma non capitola di nuovo.