Semplici: "Spezia squadra con gioco propositivo"

Il tecnico del Cagliari in vista dell'esordio stagionale in campionato. Godin, Grassi e Nandez convocati.

La Spezia - Conferenza stampa di mister Leonardo Semplici in vista della prima di campionato, che vedrà il suo Cagliari ospitare lo Spezia domani sera alle 18.30. “Lo Spezia è una buona squadra, con un allenatore di valore che fa esprimere un gioco propositivo. Nell'ambiente c'è entusiasmo, il fatto di avere disputato pochi test pre-campionato può essere paradossalmente un vantaggio, andranno in campo senza troppe pressioni. Noi, dal canto nostro, dovremo esprimere una mentalità offensiva, con quella cattiveria agonistica che io e il mio staff stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi”, ha osservato il tecnico toscano, che ha annunciato che tra i convocati ci saranno anche Diego Godin ("ha sempre fatto parte del Cagliari, con la società si sono chiariti con la società e di comune accordo andiamo avanti"), il neo acquisto Alberto Grassi e Nahitan Nandez: “C'è stato un chiarimento con la società e soprattutto con il Presidente, a cui ha fatto le sue scuse. Si è sempre allenato con noi, ha la condizione per poter venire utilizzato, vedremo se dall'inizio o a gara in corso", ha detto in merito al centrocampista urugaiano, al centro di voci di calciomercato.