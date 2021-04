Sabato c'è Cagliari-Parma: in corsa ne resterà una sola

La Spezia - Il Crotone si aggrappa disperatamente ai numeri per continuare a sperare in una salvezza che, a questo punto, sarebbe ancora più miracolosa di quella targata Davide Nicola. Deve battere sabato l'Udinese e sperare la Roma faccia risultato a Torino domenica pomeriggio. Con 24 punti ancora da giocare, ha 12 punti di distacco dal quartultimo posto che sono potenzialmente 15 contando il probabile recupero della partita tra i granata e la Lazio.

Ma è una giornata decisiva anche per Cagliari e Parma, che giocano quello che è quasi uno spareggio per non retrocedere. Penultima e terzultima sono divise da soli due punti. I loro distacchi dal Toro sono meno profondi rispetto ai calabresi, ma un pareggio non servirebbe a nessuna delle due. Chi perde, rischia di fare un pesantissimo passo indietro a questo punto del torneo.

Domenica i testacoda Milan-Genoa e Lazio-Benevento. Alle 15 anche Bologna-Spezia, divise da soli due punti ma con i felsinei virtualmente già salvi. Chiude appunto Torino-Roma delle 20.45, con i piemontesi che conosceranno già i risultati delle altre. In caso di vittoria del Cagliari, non necessariamente un vantaggio.