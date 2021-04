Ricci e Galabinov ultimi a rientrare, il regista pronto per la Lazio

La Spezia - L'esordio con la maglia azzurra è rimandato per Matteo Ricci. Il ct Mancini non lo ha scelto nel gruppo dei papabili per una maglia nei tre impegni della nazionale azzurra appena trascorsi, ma lo ha potuto vedere in allenamento. Con la speranza che sia solo l'inizio di una lunga storia, il regista dello Spezia Calcio torna oggi in Italia. Per lui probabilmente ci sarà giusto il tempo di partecipare alla rifinitura di domattina prima della partenza per Roma.

E' in ogni caso tra i possibili titolari per la partita dell'Olimpico contro la Lazio. A differenza di Andrey Galabinov, che invece ha retto l'attacco della Bulgaria per 73 minuti contro l'Irlanda del Nord (0-0 il punteggio). Il centravanti ha messo nelle gambe minuti che gli faranno comodo per il finale di stagione in serie A, ma difficilmente sarà del match della capitale.