Recupero in Piemonte per la Trading Logistic Spezia

La Spezia - La Trading Logistic Spezia parte sabato 10/4 alle ore 16 dal Palamariotti spezzino, alla volta di Novi Ligure, dove alle ore 21 è attesa dalla Pallavolo Novi al Palazzetto dello Sport locale: per il recupero dell’ 8.a giornata del Girone A2 di Serie B maschile nazionale di volley; arbitrano Eleonora Spartà e Simone Magnino.

Biancazzurri al completo a meno di sorprese in extremis. Il veterano Stefano Moro, 39nne di ruolo opposto, l’avversario più temuto da coach Andrea Cecchi fra i novesi (ultimi in classifica nel Girone A2).

Lo sprone a riprendersi subito dopo la sconfitta per 3-1 col Global Colombo a Genova arriva in particolare da quel Giannarelli che, al primo punto dopo quasi un paio d’anni a causa di un incidente stradale, è forse il più “autorizzato” a incoraggiare.

"Contento di essere andato a segno su quella battuta – commenta Daniele – dopo tanto tempo – ma avrei preferito la vittoria della squadra. Ora subito sotto di buona lena con questa trasferta novese".

Per quanto riguarda l’altra ridda di recuperi a cui gli sprugolini sono costretti dall’ormai superato lungo stop a causa del Covid…il 17/4 visita al Cus a Genova, il 20 all’ Admo attualmente capolista a Lavagna, il 24 derby provinciale in casa contro la Zephyr Valdimagra e il 2 Maggio ecco alla Spezia il Global Colombo Ge.