La Spezia - Simone Inzaghi recupera Caicedo e Fares: il primo sarà già fra i convocati per la gara contro lo Spezia, più difficile che ci sia anche l'ex Spal che ha saltato solo la fase finale dell’allenamento concentrandosi su un lavoro differenziato. Ieri a Formello lavoro sul campo per la Lazio. Continua il recupero di Luiz Felipe tra palestra e corsetta sul campo. Nelle prossime settimane riuscirà a tornare anche lui per mettersi a disposizione per il rush finale.