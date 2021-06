Pressing della Fiorentina su Vincenzo Italiano

La Spezia - C’è anche Vincenzo Italiano tra gli allenatori che la Fiorentina ha sondato in queste ore per sostituire Gennaro Gattuso. Il tecnico dello Spezia, in vacanza in Sicilia da una decina di giorni, sarebbe stato contattato in maniera indiretta per capire se ci sono i presupposti per imbastire un’eventuale trattativa. Conferme sono arrivate in queste ore, dopo i primi lanci usciti dal capoluogo toscano nelle ore seguenti la clamorosa rottura con “Ringhio”.

Lo scoglio da superare è la solita clausola di rescissione che ha già tenuto alla larga altre pretendenti (Sassuolo, Verona e Sampdoria) all’indomani della fine del campionato. La Fiorentina ha però la forza economica di affondare il colpo nel caso in cui trovasse apertura da parte dell’allenatore. Su questo al momento non trapelano dettagli.

Sarebbe certamente un esito clamoroso, contando che Italiano ha rinnovato il suo contatto con lo Spezia solo il 2 giugno scorso. Una firma, dopo una trattativa abbastanza tesa, a cui era seguita la dichiarazione d’amore alla piazza attraverso i canali social del club. Ma il caso Dionisi-Empoli ricorda che non vi è nulla di scontato nel mondo del calcio. Al momento lo Spezia non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale o richieste di permesso da parte della Fiorentina per trattare con Italiano.