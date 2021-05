Piscine e palestre, bando di gestione prorogato. Ecco i canoni annuali

La Spezia - La Provincia della Spezia informa che, a seguito della necessità di fornire chiarimenti relativi al bando, altrimenti ostativi alla presentazione delle offerte, richiesti da parte di alcuni concorrenti, il termine per la presentazione delle offerte, a suo tempo fissato per il 27/05/2021 alle 12, è prorogato al giorno 04/06/2021 sempre alle 12. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 07/06/2021 dalle 9. Resta confermato tutto il resto del contenuto dell’avviso pubblicato il 04/05/2021. Per coloro che hanno già presentato la propria offerta è data facoltà di ritiro e presentazione di nuova offerta o di mantenimento di quanto già presentato.



Il bando riguarda l’utilizzo in convenzione, in orario non scolastico, di una serie di impianti sportivi che fanno parte del patrimonio infrastrutturale delle scuole provinciali spezzine per una durata di sei anni. La domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi provinciali consentirà di poter sottoscrivere una convenzione, valida per il periodo 2021-2027, grazie alla quale sarà possibile usufruire delle strutture, comprese dei servizi e delle utenze, al fine di svolgere attività sportive di interesse pubblico. La gestione di questi spazi verrà, infatti, affidata, in via preferenziale a: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali affiliate o riconosciute dal Coni. Il bando prevede l’utilizzo, in orario non scolastico, dei seguenti impianti sportivi scolastici: • Piscina I.I.S. Fossati - Da Passano di Via Bragarina, La Spezia. • Piscina I.I.S. Arzelà/Parentucelli di Piazza Ricchetti, Sarzana (SP); • Complesso sportivo Arzelà/Parentucelli di via dei Molini in Sarzana (SP) composto da: palestra, auditorium, campo esterno; • Complesso sportivo I.I.S. Cardarelli – IPSSAR Casini di via Montepertico della Spezia: palestra e palestrina; • Palestra di via Don Pertile già via Palmaria angolo via Carducci – La Spezia; • Complesso sportivo I.I.S. Cardarelli – IPSSAR Casini di via Montepertico della Spezia: tensostruttura ad uso sportivo ed area esterna del complesso Cardarelli - Casini; • Palestra I.I.S. “Fossati – Da Passano” con sede in via Bragarina, La Spezia; • Palestra I.S.S. “Einaudi – Chiodo” di via Castelfidardo, La Spezia; • Palestra I.I.S. “Capellini – Sauro”, parte ITIN, viale Italia, La Spezia; • Palestra I.I.S. “Capellini – Sauro”, parte ITIS, via Doria, La Spezia; • Palestra Liceo “Costa” di Piazza Verdi, La Spezia.



L’offerta, redatta attraverso la modulistica prevista dal bando (reperibile sul sito internet della Provincia della Spezia) dovrà essere consegnata entro le ore 12 del 27/05/2021. L’affidamento avverrà mediante procedura a evidenza pubblica, da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (al fine di garantire la capacità di manutenzione e sviluppo delle stesse infrastrutture) che verrà valutata anche in base alle caratteristiche del promotore. Tra i criteri che garantiscono maggior punteggio vi sono: rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili, esperienza nella gestione di impianti sportivi, qualificazione degli istruttori e degli allenatori, livello di attività svolta, attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani e anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo. È consentita la presentazione di offerte per più di un impianto, al fine di garantire la massima pluralità anche finalizzata alla miglior promozione dello sport, ma ad ogni concorrente sarà aggiudicato un solo impianto. L’apertura delle buste avverrà il 28/05/2021 dalle ore 9. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31 luglio del sesto anno successivo, salvo possibilità di proroga triennale



Questi i canoni annuale base previsti per l’utilizzo in convenzione delle infrastrutture (a carico dell’Ente restano anche le spese delle utenze, infatti la Provincia provvede alla fornitura dell’energia elettrica e termica e all’erogazione dell’acqua): 1) Uso della piscina I.I.S. Fossati - Da Passano di Via Bragarina, La Spezia € 17.209,50; 2) Uso della piscina I.I.S. Arzelà/Parentucelli di piazza Ricchetti, Sarzana (SP) € 17.209,50; 3) Uso del complesso sportivo Arzelà/Parentucelli di via dei Molini in Sarzana (SP) composto da: palestra, auditorium, campo esterno € 13.048,06; 4) Uso del complesso sportivo I.I.S. Cardarelli – IPSSAR Casini di via Montepertico della Spezia: palestra e palestrina € 10.157,05; 5) Uso della palestra di via Don Pertile (già via Palmaria) angolo via Carducci, La Spezia € 7.347,94; 6) Uso del complesso sportivo I.I.S. Cardarelli – IPSSAR Casini di via Montepertico della Spezia: tensostruttura ad uso sportivo ed area esterna del complesso Cardarelli - Casini € 6.169,39; 7) Uso della palestra I.I.S. “Fossati – Da Passano” di via Bragarina, La Spezia € 5.218,42; 8) Uso della palestra I.S.S. “Einaudi – Chiodo” di via Castelfidardo, La Spezia € 3.129,63; 9) Uso della palestra I.I.S. “Capellini – Sauro”, parte ITIN, viale Italia, La Spezia € 2.268,27; 10) Uso della palestra I.I.S. “Capellini – Sauro”, parte ITIS, via Doria, La Spezia € 2.261,08; 11) Uso della palestra Liceo “Costa” di Piazza Verdi, La Spezia € 1.454,15. Gli interessati potranno richiedere informazioni inerenti lo svolgimento della gara rivolgendosi presso il Settore Tecnico - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare sito in Via Vittorio Veneto n° 2, 19124 - La Spezia (0187 742237), nonché scaricare la documentazione per la presentazione della domanda sul sito dell’ente all’indirizzo: www.provincia.sp.it.