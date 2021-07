Palio del Golfo: maxi schermo nelle borgate per assistere alla gara

La Spezia - Maxi schermi nelle borgate per assistere alle gare del Palio del Golfo. Per questa stranissima 96esima edizione, dove solo mille fortunati potranno sentire dalla passeggiata lo sparo dello starter, i borgatari hanno fatto il sacrificio più grande: molti di loro non saranno sul molo per assistere alla giornata più attesa dell'anno.

La voglia di Palio è tanta e le borgate lo sanno e non rinunceranno a tutte le emozioni che solo la disfida remiera sa dare, infatti, si sono organizzate con dei maxi schermi dai quali assisteranno alla diretta trasmessa da Tele Liguria Sud.

Al momento e non è detto che la lista non si allunghi, allestiranno un maxi schermo per seguire le gare le borgate Cadimare, Le Grazie largo Via Libertà, Canaletto all'Arci e Porto Venere in Piazza Bastreri.



(foto: repertorio)