La Spezia - Come previsto, M'Bala Nzola salterà Spezia-Napoli di sabato prossimo per squalifica. Oltre a lui, il giudice sportivo ferma anche Gollini (Atalanta), Marlon (Sassuolo), Hernani (Parma), Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Mancini (Roma) e Tameze (Hellas). In diffida Chabot che ha raggiunto il nono cartellino giallo.