Motta manda Sher a giocare un'amichevole con la Primavera

La Spezia - Non c'è Aimar Sher tra i convocati per la partita di oggi pomeriggio contro la Lazio. Questa volta però non è questione di transfer mancanti, quanto una scelta gestionale di Thiago Motta. Il 18enne svedese, arrivato da poco più di una settimana in Italia, sarà lasciato alla Primavera in questo fine settimana per dargli il tempo di acclimatarsi. I ragazzi di Tanrivermis giocheranno un'amichevole e Sher potrà approcciare al calcio italiano tra i suoi coetanei. Ma il centrocampista rimane un acquisto per la prima squadra, con cui lavorerà a partire da lunedì.