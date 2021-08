Motta fa il leader: "Sono tutte mie le responsabilità"

La Spezia - "Avevamo iniziato bene, ma abbiamo tenuto per poco tempo. Questo ci deve far capire il livello di questo campionato e cose migliorare. Faccio i complimenti alla Lazio che ha fatto una grande partita, noi da domani resettiamo e ci concentriamo sul prossimo avversario. La responsabilità di questo risultato me lo assumo in toto". Così un contrito Thiago Motta al termine del pesante 6-1 maturato contro la Lazio. "Anche il Cagliari è una squadra di livello, che ci ha messo in difficoltà. Conosciamo il valore delle avversarie e sappiamo di poter dire la nostra. Ripeto: la responsabilità è mia e sono convintissimo che vedremo un altro Spezia".

Il tecnico invita a non sconfortarsi. "Non buttiamo via tutto. Ci sono cose che abbiamo anche fatto bene. Chiaramente ci sono due o tre punti da cancellare completamente. Ora pensiamo all'Udinese, avendo un'idea chiara di quale qualità ci troviamo ad affrontare. C'è tempo per migliorare. Inutile negare che sono triste stasera".