Matec Group Spezia, prime fatiche al Palamariotti

La Spezia - Partita al Palamariotti spezzino la preparazione del Centro Volley Spezia, da questa stagione 2021/22 Matec Group Spezia, al prossimo campionato nazionale di serie B2 femminile di pallavolo: dove le bianconere sono state incluse nel

fondamentalmente toscano Girone I. Debutto interno, ivi, il prossimo 16 Ottobre contro la Temenet Empoli; chiusura del girone d’andata poi nel weekend dell’ 8 e 9 Gennaio, conclusione della “regular season” (previsti i playoff,

non altrettanto i playout, retrocessioni infatti solo dirette) il 26 Marzo 2022, in casa della Azzurra Casciano al Palacoverciano fiorentino. Per la cronaca i due derby col Lunezia sono in programma il 27 Novembre alla Spezia e il 26 Febbraio a Sarzana. Infine questo il definitivo parco-giocatori sprugolino, agli ordini di coach Marco Damiani, con Luca Ferraro “vice” e Matteo Iacopini assistente.



Palleggiatori – Pieroni e Mariani.

Opposti – Chini e Schiffini.

Centrali – Gianardi, Leri, Mutti.

Schiacciatori – Fusani, Ciappei, Roni.

Liberi – Cazzetta e Pilli.



Come noto, capitan Leri può disimpegnarsi tranquillamente anche da opposto, la Schiffini pure come schiacciatore.