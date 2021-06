Maggiore al "Tanca" per salutare la famiglia del Canaletto

La Spezia - Visita di cortesia questa mattina per Giulio Maggiore al suo vecchio e indimenticato club. Nella storica tana canarina dell'Astorre Tanca, il capitano dello Spezia non dimentica i suoi trascorsi nel Canaletto, squadra dove ha trascorso anni felici e di formazione. Di ritorno dalle vacanze in Sardegna, Giuio è di nuovo in città e ha approfittato di questi giorni di libertà per fare un saluto ai bambini che oggi formano la cantera del Canaletto. Una chiacchierata con dirigenti e allenatori prima della foto ricordo.