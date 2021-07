Luigi Larizza nuovo segretario sportivo dello Spezia Calcio

La Spezia - In attesa che decolli quella della rosa dei calciatori, non si ferma la campagna di rafforzamento dello staff dirigenziale in seno allo Spezia Calcio. Detto dell’arrivo del nuovo responsabile marketing Luca Scafati, che si è legato con un biennale lasciando Barcellona e l’Eurolega di basket, un’altra figura è pronta a fare il suo ingresso al Ferdeghini.

Si tratta di Luigi Larizza, che verrà a portare esperienza nel ruolo di segretario sportivo. Originario di Reggio Calabria, laureato in Economia e diplomato direttore sportivo, lascerà il Feralpisaló di cui è stato segretario generale la scorsa stagione. Negli ultimi vent’anni è passato da Messina, Reggina, Brescia, Carpi e Catania tra le altre.