Luca Ranieri, cresciuto con Maggiore, possibile contropartita

La Spezia - Non c'è stata estate delle ultime tre in cui Luca Ranieri non abbia provato a sondare la possibilità di giocare con la maglia dello Spezia. In Via Vittorio Veneto, sotto i portici che accompagnano dall'ospedale alla cattedrale, c'è il salone di parrucchiera della madre. Con i tagli che accompagnano in spiaggia, per mamma Iolanda c'è anche da soddisfare la curiosità dei clienti su quel figlio talentuoso. Che per la verità, non è che le faccia proprio una diretta dal calciomercato.

Ranieri di giocare con lo Spezia ci ha sperato sin dal 2018, quando la Fiorentina decise di mandarlo in prestito la prima volta. Si cresce presto quando a 18 anni ti mandano a Foggia, poi il passaggio alla Salernitana a cui rinuncia per "pressioni esterne", l'Ascoli e infine la Spal. All'ultimo Europeo dell'under 21 è stato uno dei migliori. A settembre 2019 venne convocato insieme a Maggiore e Zaniolo, tre spezzini e tre ragazzi cresciuti nel Canaletto: un record. Ora potrebbe davvero arrivare allo Spezia nell'ambito dell'operazione Italiano-Fiorentina, come compensazione per lo svincolo dello staff.