La Tarros riceve un Don Bosco Livorno da battere assolutamente

La Spezia - Oggi alle ore 18, la Tarros Spezia chiude la prima fase del campionato di Serie C Gold toscana maschile per quanto riguarda le gare interne: avversario il Don Bosco Livorno che segue gli spezzini in classifica; poi rimarrà il recupero in casa del Montale, presso Pistoia, martedì 20.

Si gioca appunto al Palasprint spezzino, coppia arbitrale tutta toscana, con Davide Mariotti di Cascina e Matteo Landi di Pontedera.

Fuori i “soliti” Loni e Petanti, rispettivamente ala-guardia e play di rincalzo, per il resto i bianconeri (a meno di imprevisti all’ultimo momento) dovrebbero esserci tutti.

Al centro delle attenzioni l’ala Federico Casoni, “top scorer” nella brillantissima trasferta a Lucca, il quale sostiene che “è partita assolutamente da vincere”…se gli sprugolini vogliono essere sicuri di agganciare quella seconda posizione, nel Girone A, che li manderebbe ai playoff.

Lo stesso coach Maurizio Bertelà afferma che, data la posta in gioco, “non ci su può permettere morale basso”.

Montale-Lucca l’altro incontro in programma nel raggruppamento, in questa 10.a e ultima giornata, 5.a del girone di ritorno.